В Полтаве уже 53 погибших и 298 пострадавших в результате российского удара

В Полтаве увеличилось количество погибших в результате вчерашнего российского удара. Фото: ГСЧС

В Полтаве 53 человека погибли в результате удара РФ по учебному заведению утром 3 сентября. Известно также о 298 пострадавших. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным, под завалами может находиться еще до 5 человек», — говорится в сообщении.

Работы продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом составляющей безопасности.

В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение.

Напомним, 3 сентября российские военные ударили ракетами по Институту связи в Полтаве. По городу они выпустили две баллистические ракеты.