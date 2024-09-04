У Полтаві вже 53 загиблих та 298 постраждалих внаслідок російського удару

У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського удару. Фото: ДСНС

У Полтаві 53 особи загинули внаслідок удару РФ у навчальний заклад вранці 3 вересня. Відомо також про 298 постраждалих. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Врятовано 25 людей, із них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може бути ще до 5 осіб», — йдеться у повідомленні.

Роботи продовжуються. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням складової безпеки.

Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.

Нагадаємо, 3 вересня російські військові вдарили ракетами по Інституту зв'язку у Полтаві. По місту вони випустили дві балістичні ракети.