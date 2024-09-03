Россия ударила по военному институту связи в Полтаве

Россияне сегодня нанесли ракетный удар по военному училищу в Полтаве. Фото: соцсети

Российские СМИ сообщают о ракетном ударе по военному институту связи в Полтаве сегодня днем.

Отмечается, что училище «готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии».

Вместе с тем, украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» пишет, что в Полтаве «большая беда».

Российские телеграм-каналы публикуют фото и видео последствий ракетного удара по училищу и заявляют о большом количестве погибших и раненых.

Обновлено. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Полтаве известно о 41 погибшем и 180 раненых. Войска РФ ударили двумя баллистическими ракетами, частично разрушено одно из зданий института связи.