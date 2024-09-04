Из-за аварии на водопроводе сократили подачу воды в Краматорск, Дружковку, Славянск и Константиновку

По причине проведения ремонтных работ на Втором Донецком водопроводе утром 4 сентября сокращена подача воды на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

«Сегодня утром начались ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода. Как только они будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа было сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе.