Через аварію на водопроводі скоротили подачу води до Краматорська, Дружківки, Слов'янська та Костянтинівки

Через проведення ремонтних робіт на Другому Донецькому водопроводі вранці 4 вересня скорочено подачу води на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

«Сьогодні вранці розпочалися ремонтні роботи на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водопроводу. Як тільки їх буде завершено, водопостачання буде відновлено в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня було скорочено водопостачання до Дружківки та Костянтинівки у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі.