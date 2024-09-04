Удар по Львову: россияне убили целую семью, только отец остался в живых

Россияне атаковали Львов. Фото: Андрей Садовый

Российские военные в среду, 4 сентября, атаковали центр Львова. По состоянию на 13:27 семеро гражданских погибли, из-под завалов работники ГСЧС спасли 12 человек. В результате сегодняшней атаки погибла семья — в живых остался только отец. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.



По данным городского головы, «после сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина». Так, его жена Евгения и трое их дочерей — Ярина (21 год), Дарина (18 лет) и Эмилия (7 лет) — погибли в собственном доме.



Садовый рассказал, что 21-летняя Ярина работала в офисе «Львов — молодежная столица Европы 2025».



«В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами», — написал он.



В больницы обратилось 64 человека, среди них — 8 детей. Все получают надлежащую медицинскую помощь.



Кроме того, во время удара россиян погибли — 52-летняя Ирина Демидова, 54-летний Александр Погорецкий и 55-летний Юрий Арабский.



Ранее мы писали, что в ночь на 4 сентября Российская Федерация атаковала Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, в частности, было выпущено 42 воздушных целей. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 29 целей.