Удар по Львову: росіяни вбили цілу родину, тільки батько залишився живим

Росіяни атакували Львів. Фото: Андрій Садовий

Російські військові у середу, 4 вересня, атакували центр Львова. Станом на 13:20 семеро цивільних загинули, з-під завалів працівники ДСНС врятували 12 осіб. Внаслідок сьогоднішньої атаки загинула сім'я — живим залишився лише батько. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.



За даними міського голови, «після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік». Так, його дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (7 років) — загинули у власному будинку.



Садовий розповів, що 21-річна Ярина працювала в офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».



«У центрі Європи Росія винищує українців цілими родинами. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами», — написав він.



До лікарень звернулося 64 особи, серед них — 8 дітей. Усі одержують належну медичну допомогу.



Крім того, під час удару росіян загинули — 52-річна Ірина Демидова, 54-річний Олександр Погорецький та 55-річний Юрій Арабський.



Раніше ми писали, що в ніч проти 4 вересня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе, зокрема, було випущено 42 повітряні цілі. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 цілей.