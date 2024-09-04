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Массированный удар по Украине: ПВО сбила 29 российских целей

04 сентября 2024, 11:19

Массированный удар по Украине: ПВО сбила 29 российских целей

РФ атаковала Украину 4 сентября. Фото: Воздушные силы РФ атаковала Украину 4 сентября. Фото: Воздушные силы

В ночь на 4 сентября Российская Федерация атаковала Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, в частности, было выпущено 42 воздушных целей. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 29 целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. 

Как отмечается, РФ применила аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области, две крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, шесть крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области, три крылатые ракеты «Искандер-К» с территории оккупированного Крыма и 29 ударных БпЛА «Shahed-131/136 (районы пусков Курская область).

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 3 крылатые ракеты «Искандер-К»;
- 22 ударных БпЛА «Shahed-131/136.

Кроме того, шесть ударных беспилотников локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ), один — улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки российских войск на Кривой Рог пострадали пятеро людей, среди них ребенок.

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