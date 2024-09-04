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В Константиновке прогремел взрыв, сообщают о сильном пожаре

04 сентября 2024, 15:25

В Константиновке прогремел взрыв, сообщают о сильном пожаре

Около 15:00 4 сентября в Константиновке прогремел взрыв. Местные жители сообщают о сильном пожаре после прилёта. 

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях. 

Напомним, российские войска 3 сентября сбросили авиабомбу КАБ-500 на город Константиновка Донецкой области. В результате обстрела города повреждены коммерческие объекты, фасады частных домов, окна, линия «ДТЭК», разрушено здание. В результате этого обстрела травмированных и погибших нет.

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