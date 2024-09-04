У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу

Близько 15:00 4 вересня у Костянтинівці пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу після прильоту.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.
Нагадаємо, російські війська 3 вересня скинули авіабомбу КАБ-500 на місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу міста пошкоджено комерційні об'єкти, фасади приватних будинків, вікна, лінію «ДТЕК», зруйновано будівлю. Внаслідок цього обстрілу травмованих та загиблих немає.
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