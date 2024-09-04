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Власть приняла решение о принудительной эвакуации детей из двух районов Донетчины. Где она пройдет

04 сентября 2024, 21:15

Власть приняла решение о принудительной эвакуации детей из двух районов Донетчины. Где она пройдет

На заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения приняли решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов:

сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Солнцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное и поселка Острое;

сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяное Второе, Гнатовка, Долгая Балка, Зеленое Поле, Калиново, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка и Яблоновка.

Для осуществления эвакуации развернут два приемных пункта. В безопасных регионах эвакуированных детей вместе с сопровождающими лицами обеспечат бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и так далее. Эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно.

Напомним, что в городе Покровск остаются 26 тысяч человек, включая 1076 детей.

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