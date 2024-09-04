В Покровске остаются 26 тысяч человек, включая 1076 детей

Эвакуация из Покровска, где остаются 26 тысяч жителей. Фото: Покровская ГВА

В прифронтовом Покровске сейчас находятся 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.







«Враг пытается прорвать нашу линию обороны по всем направлениям. За сутки россияне более 2,5 тысячи раз обстреляли нашу область. В районе Покровска наши Силы обороны сдерживают оккупанта, за последний месяц из города эвакуировались более 20 тысяч человек», — сообщил глава Донецкой ОВА.



По словам Филашкина в Покровске продолжают работать банкоматы, в которых остается достаточно средств для того, чтобы обслуживать оставшуюся часть населения города.



Однако практически 90% всех учреждений, использовавшихся ранее местными жителями уже закрыты.



«Работают небольшие магазины и аптеки», — добавил Вадим Филашкин.



Ранее сообщалось, что из прифронтового Покровска Донецкой области продолжается эвакуация населения, в частности, маломобильных людей.