Влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із двох районів Донеччини. Де вона пройде

На засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського та Краматорського районів:

сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне та селища Гостре;

сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка та Яблунівка.

Для здійснення евакуації розгорнуть два приймальні пункти. У безпечних регіонах евакуйованих дітей разом із супроводжуючими особами забезпечать безплатним притулком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою і так далі. Евакуація із небезпечних районів здійснюється безплатно.

Нагадаємо, що у місті Покровськ залишаються 26 тисяч людей, включаючи 1076 дітей.