Влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із двох районів Донеччини. Де вона пройде

На засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського та Краматорського районів:
Для здійснення евакуації розгорнуть два приймальні пункти. У безпечних регіонах евакуйованих дітей разом із супроводжуючими особами забезпечать безплатним притулком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою і так далі. Евакуація із небезпечних районів здійснюється безплатно.
Нагадаємо, що у місті Покровськ залишаються 26 тисяч людей, включаючи 1076 дітей.
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