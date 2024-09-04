Войска России из РСЗО «Смерч» атаковали жилую застройку в Константиновке: есть погибший и раненые

4 сентября в 19:08 российские войска из РСЗО «Смерч» ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Мишенью для нанесения удара оккупанты выбрали жилую застройку – частный сектор.

В результате обстрела в разрушенном доме погиб местный житель. По меньшей мере, трое мужчин в возрасте 38, 61 и 65 лет, а также 63-летняя женщина получили ранения различной степени тяжести. Им предоставляют квалифицированную медицинскую помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Напомним, что днем россияне также ударили по Константиновке, в результате чего ранения получила пенсионерка.