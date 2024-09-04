Війська Росії з РСЗВ «Смерч» атакували житлову забудову в Костянтинівці: є загиблий та поранені

4 вересня о 19:08 російські війська з РСЗВ «Смерч» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Ціллю для завдання удару окупанти обрали житлову забудову – приватний сектор.
Внаслідок обстрілу в зруйнованому будинку загинув місцевий житель. Щонайменше троє чоловіків віком 38, 61 та 65 років, а також 63-річна жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, що вдень росіяни також вдарили по Костянтинівці, внаслідок чого поранення отримала пенсіонерка.
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