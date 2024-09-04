Десантники ВСУ не дали колоннам бронетехники РФ прорвать оборону на Кураховском направлении: кадры боя

Уничтоженная бронетехника россиян на Курховском направлении. Фото: кадр из видео

Оккупанты применили 21 единицу бронетехники – 4 танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой, чтобы прорвать оборону 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи села Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОДШБр.

Российские колонны двинулись на штурм сразу по нескольким направлениям, но достичь внезапности захватчикам не удалось – бронетехнику вовремя обнаружила украинская аэроразведка.

В ходе боя десантники уничтожили три танка и три ББМ с пехотой, еще одну – повредили. Другая техника отступила с поля боя. В ходе штурма погибли 15 россиян, еще 9 – получили ранения. В отбитии атаки участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и десантники в окопах.

Напомним, что бойцы Нацгвардии устроили засаду на российскую штурмовую группу в районе города Селидово на Донетчине, в результате чего всех оккупантов ликвидировали.