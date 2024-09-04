Десантники ЗСУ не дали колонам бронетехніки РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: кадри бою

Знищена бронетехніка росіян на Курхівському напрямку. Фото: кадр із відео

Окупанти застосували 21 одиницю бронетехніки – 4 танки та 17 бойових броньованих машин з піхотою, щоб прорвати оборону 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ поблизу села Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.

Російські колони рушили на штурм одразу за кількома напрямками, але досягти раптовості загарбникам не вдалося – бронетехніку вчасно виявила українська аеророзвідка.

Під час бою десантники знищили три танки та три ББМ з піхотою, ще одну – пошкодили. Інша техніка відступила з поля бою. У ході штурму загинули 15 росіян, ще 9 – отримали поранення. У відбитті атаки брали участь артилеристи, пілоти дронів, протитанкісти та десантники в окопах.

Нагадаємо, що бійці Нацгвардії влаштували засідку на російську штурмову групу в районі міста Селидове на Донеччині, внаслідок чого всіх окупантів ліквідували.