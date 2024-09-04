Бойцы Нацгвардии устроили засаду на российскую штурмовую группу в районе Селидово: всех оккупантов ликвидировали

Украинские нацгвардейцы устроили засаду на российскую штурмовую группу в районе города Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
Оккупанты, кроме штурмов украинских позиций, пытаются проводить и диверсионно-разведывательные действия.
Благодаря скоординированной работе и данным разведки военнослужащие 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Кара-Даг» обнаружили группу российских военных, пытавшихся переместиться ближе к городу, и устроили им засаду.
В результате оккупантов ликвидировали огнем из стрелкового оружия.
Напомним, что украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении.
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