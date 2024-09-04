Украинские войска окружили и взяли в плен передовой отряд ВС РФ на Донетчине: видео операции

На днях бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ взяли в плен девять российских оккупантов на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й ОАЭМБр.
Благодаря разведке удалось своевременно обнаружить место, где находился передовой отряд ВС РФ. Здание окружили и взяли под огневой контроль.
После определенных раздумий россияне вышли с поднятыми руками и сдались в плен.
«Благодаря этому еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на родину», – отметили в бригаде.
Напомним, что десантники из 79-й бригады ВСУ не дали колоннам бронетехники РФ по нескольким направлениями прорвать оборону на Кураховском направлении.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях