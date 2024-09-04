Украинские войска окружили и взяли в плен передовой отряд ВС РФ на Донетчине: видео операции

Пленные российские военные на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

На днях бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ взяли в плен девять российских оккупантов на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й ОАЭМБр.

Благодаря разведке удалось своевременно обнаружить место, где находился передовой отряд ВС РФ. Здание окружили и взяли под огневой контроль.

После определенных раздумий россияне вышли с поднятыми руками и сдались в плен.

«Благодаря этому еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на родину», – отметили в бригаде.

Напомним, что десантники из 79-й бригады ВСУ не дали колоннам бронетехники РФ по нескольким направлениями прорвать оборону на Кураховском направлении.