Українські війська оточили та взяли в полон передовий загін ЗС РФ на Донеччині: відео операції

Полонені російські військові на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Днями бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ взяли в полон дев'ятьох російських окупантів на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї ОАЕМБр.

Завдяки розвідці вдалося своєчасно виявити місце, де знаходився передовий загін ЗС РФ. Будівлю оточили та взяли під вогневий контроль.

Після певних роздумів росіяни вийшли з піднятими руками та здалися в полон.

«Завдяки цьому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на батьківщину», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що десантники з 79-ї бригади ЗСУ не дали колонам бронетехніки РФ за кількома напрямками прорвати оборону на Курахівському напрямку.