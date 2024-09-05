Сообщение о смерти Шуфрича в СИЗО не подтвердилось

Информация о смерти Нестора Шуфрича в СИЗО оказалась фейком. Фото: Укринформ

Не подтвердилась информация о том, что в СИЗО умер народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Ранее о смерти народного депутата в СИЗО сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Эту новость мгновенно распространили многие издания.

Позже сам же Мосийчук выступил с опровержением этой новости.

«Информация по шуфу ещё не подтвердилась. Адвокаты наступили. Будет долго жить!», — написал бывший народный депутат в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича. Нардеп фигурирует в деле российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и экс-нардепом Украины Владимиром Сивковичем. В феврале 2024 года ему объявили новое подозрение. Он обвиняется в финансировании Росгвардии в Крыму.