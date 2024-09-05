Повідомлення про смерть Шуфрича у СІЗО не підтвердилося

Інформація про смерть Нестора Шуфрича у СІЗО виявилася фейком. Фото: Укрінформ

Не підтвердилася інформація про те, що у СІЗО помер народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Раніше про смерть народного депутата у СІЗО повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

Цю новину миттєво поширили багато видань.

Пізніше сам Мосійчук виступив із спростуванням цієї новини.

«Інформація по Шуфричу не підтвердилася. Адвокати наступили. Буде довго жити!», — написав колишній народний депутат у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Нардеп фігурує у справі російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та екснардепом України Володимиром Сівковичем. У лютому 2024 року йому оголосили нову підозру. Він звинувачується у фінансуванні Росгвардії у Криму.