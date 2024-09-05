Оккупант поймал руками дрон, но не удержал его и подорвался

Оккупант РФ поймал руками дрон, но не удержал его и подорвался. Фото: кадр из видео

В социальной сети телеграм обнародовали видео российского военного, который смог руками поймать украинский дрон, но не удержал его и подорвался. Об этом сообщил официальный канал 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.



«Курьезный случай с оккупантом-бегуном. Поймал нашу "птичку", но не смог ее удержать», — говорится в подписи к видео 68 ОЕБр.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что FPV-дрон Сил обороны сбил модифицированный БпЛА «Ланцет» оккупантов.



Напомним, что сегодня ПВО Украины сбила 60 из 78 ударных российских БпЛА.