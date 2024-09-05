ПВО Украины сбила 60 из 78 ударных БпЛА РФ

Украина сбила 60 «Шахедов» РФ. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 5 сентября 2024 года Россия атаковала территорию Украины одной баллистической ракетой «Искандер-М» из оккупированного Крыма и 78-ю ударными БпЛА «Shahed». Об этом информирует Командование Воздушных Сил ВСУ.



«В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ)», — заявили в пресс-центре ВС ВСУ.



Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.



Ранее войска РФ нанесли массированный удар по Украине, украинская ПВО сбила 29 российских целей.