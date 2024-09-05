Окупант упіймав руками дрон, але не втримав його і підірвався

Окупант РФ упіймав руками дрон, але не втримав його і підірвався. Фото: кадр із відео

У соціальній мережі телеграм оприлюднили відео з російським військовим, який зміг руками спіймати український дрон, але не втримав його та підірвався. Про це повідомив офіційний канал 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.



«Курйозний випадок з окупантом-бігуном. Впіймав нашу "пташку", але не зміг її втримати», — йдеться у підписі до відео 68 ОЄБр.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що FPV-дрон Сил оборони збив модифікований БпЛА «Ланцет» окупантів.



Нагадаємо, що сьогодні ППО України збила 60 із 78 ударних російських БПЛА.