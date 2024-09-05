Армія РФ ударила по Слов'янську, палають будинки

Вдень 5 вересня близько 15:10 російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що внаслідок обстрілу спалахнули будинки на Східному.
Інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.
Нагадаємо, сьогодні місто Костянтинівка Донецької області двічі зазнавало російських ударів. Внаслідок цих обстрілів одна людина загинула, шестеро дістали поранень.
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