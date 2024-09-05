На севере Сумской области объявлена эвакуация из-за частых обстрелов со стороны РФ

В Сумской области объявлена эвакуация из города Глухов, поселков Эсмань и Свесcа Шосткинского района, сел Мануховка и Ивановка Конотопского района. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.



«Отмечено повышение интенсивности вражеских обстрелов Глухова, Эсмани и Свесcы, которые сейчас больше всего страдают. Учитывая, что враг ежедневно наносит десятки ударов, в результате чего гибнут люди, разрушается инфраструктура и жилье, на заседании Совета обороны было принято решение расширить перечень населенных пунктов для эвакуации», — заявил Артюх.



По его словам, эвакуация будет проходить в несколько этапов.



Все пять населенных пунктов находятся в пределах 10 км от государственной границы с РФ.