Эвакуация из Константиновки продолжается: за неделю выехали более 400 человек

За последнюю неделю из Константиновской громады Донецкой области эвакуировано 433 человека, в том числе 249 детей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«С начала недели из Константиновской громады эвакуированы 433 жителя, из них 249 детей. Эвакуация проходит организованно — силами городской военной администрации, ГСЧС, Нацполиции», — сообщил Филашкин.



А глава Константиновский военной городской администрации Сергей Горбунов отметил, что все коммунальные службы в городе работают, они устраняют последствия обстрелов, однако оставаться на территории громады небезопасно.

Российские военные утром, 5 сентября, обстреляли Константиновку. Есть жертва и пострадавшие.