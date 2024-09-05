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Эвакуация из Константиновки продолжается: за неделю выехали более 400 человек

05 сентября 2024, 18:01

Эвакуация из Константиновки продолжается: за неделю выехали более 400 человек

За последнюю неделю из Константиновской громады Донецкой области эвакуировано 433 человека, в том числе 249 детей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«С начала недели из Константиновской громады эвакуированы 433 жителя, из них 249 детей. Эвакуация проходит организованно — силами городской военной администрации, ГСЧС, Нацполиции», — сообщил Филашкин. 

А глава Константиновский военной городской администрации Сергей Горбунов отметил, что все коммунальные службы в городе работают, они устраняют последствия обстрелов, однако оставаться на территории громады небезопасно.

Российские военные утром, 5 сентября, обстреляли Константиновку. Есть жертва и пострадавшие. 

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