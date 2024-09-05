На півночі Сумської області оголошено евакуацію через часті обстріли з боку РФ

У Сумській області оголошено евакуацію з міста Глухів, селищ Есмань та Свеса Шосткинського району, сіл Манухівка та Іванівка Конотопського району. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.



«Відзначено підвищення інтенсивності ворожих обстрілів Глухова, Есмані та Свеси, які зараз найбільше страждають. Враховуючи, що ворог щодня завдає десятків ударів, внаслідок чого гинуть люди, руйнується інфраструктура та житло, на засіданні Ради оборони було ухвалено рішення розширити перелік населених пунктів для евакуації», — заявив Артюх.



За його словами, евакуація проходитиме у кілька етапів.



Усі п'ять населених пунктів перебувають у межах 10 км від державного кордону із РФ.