«Азов» перебросили под Торецк: бригада вернула часть Нью-Йорка под контроль Украины

Бои в поселке Нью-Йорк. Фото: кадр из видео

В целях улучшения тактического положения на Торецком направлении 12-ю бригаду специального назначения «Азов» привлекли к оборонительным и наступательным действиям в поселке Нью-Йорк и его окрестностях. Об этом сообщили в пресс-службе «Азова».

На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении ситуация на линии боевого столкновения была катастрофической. Однако бойцам «Азова» удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся в окружении Силы обороны.

Сейчас ситуация остается напряженной. В сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но, несмотря на тяжелые бои, украинские бойцы держат оборону и успешно контратакуют.

«Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий», – отметили в бригаде.

Напомним, что Силам обороны Украины удалось отбить позиции у российских войск в Нью-Йорке.