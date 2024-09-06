«Азов» перекинули під Торецьк: бригада повернула частину Нью-Йорка під контроль України

Бої у селищі Нью-Йорк. Фото: кадр із відео

З метою покращення тактичного становища на Торецькому напрямку 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов» залучили до оборонних та наступальних дій у селищі Нью-Йорк та його околицях. Про це повідомили у пресслужбі «Азова».

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Однак бійцям «Азова» вдалося стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати Сили оборони, які знаходилися в оточенні.

Нині ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але, попри важкі бої, українські бійці тримають оборону та успішно контратакують.

«Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Однак це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять усе можливе для звільнення українських територій», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що Силам оборони України вдалося відбити позиції у російських військ у Нью-Йорку.