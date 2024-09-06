В Райгородке возле Славянска в результате ночного обстрела погиб один человек, горели дома

Пожар после обстрела Райгородка возле Славянска. Фото: соцсети

Один человек погиб в результате ночного удара по Райгородку Николаевской громады возле Славянска Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации утром 6 сентября.

Также отмечается, что из-за обстрела и возникших пожаров повреждены 7 домов.

В местных телеграм-каналах сообщали, что взрывы в Райгородке прогремели во втором часу ночи 6 сентября.

Напомним, сегодня начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что в результате вчерашнего российского обстрела в микрорайоне Восточный уничтожено и повреждено 59 домов.