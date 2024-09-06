У Райгородку біля Слов'янська внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина, палали будинки

Одна людина загинула внаслідок нічного удару по Райгородку Миколаївської громади біля Слов'янська на Донеччині. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації вранці 6 вересня.
Також зазначається, що через обстріл і пожежі пошкоджено 7 будинків.
У місцевих телеграм-каналах повідомляли, що вибухи в Райгородку пролунали о другій годині ночі 6 вересня.
Нагадаємо, сьогодні начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що внаслідок вчорашнього російського обстрілу в мікрорайоні Східний знищено та пошкоджено 59 будинків.
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