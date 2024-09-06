Российские оккупанты снова расстреляли украинского военнопленного

Российские военные в очередной раз совершили преступление на передовой. Россияне убили украинского военнослужащего. Об этом сообщили в телеграм-канале «Хочу жить».



Как отмечается, свое военное преступление они сняли на видео и опубликовали в сети.



«То, что украинская армия имеет дело с садистами и убийцами мы уже поняли давно. Но кем надо быть, чтобы самому фиксировать совершенное, облегчая работу по установлению своей личности? Украинские спецслужбы знают практически о всех подобных случаях, и российские преступники в военной форме не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении.



В проекте «Хочу жить» уточнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности, все виновные будут наказаны.



Ранее мы писали, что 3 сентября в Телеграм-канале опубликовали информацию о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих на Торецком направлении. В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались россияне. Оккупанты положили их лицом на землю и почти сразу расстреляли в спину.