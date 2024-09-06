Російські окупанти знову розстріляли українського військовополоненого

Російські військові вкотре вчинили злочин на передовій. Росіяни вбили українського військовослужбовця. Про це повідомили у телеграм-каналі «Хочу жити».



Як зазначається, свій воєнний злочин вони зняли на відео та опублікували у мережі.



«Те, що українська армія має справу з садистами та вбивцями, ми вже зрозуміли давно. Але ким треба бути, щоб самому фіксувати досконале, полегшуючи роботу зі встановлення своєї особистості? Українські спецслужби знають практично про всі подібні випадки, і російські злочинці у військовій формі не залишаться безкарними», — йдеться у повідомленні.



У проєкті «Хочу жити» уточнили, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності, всі винні будуть покарані.



Раніше ми писали, що 3 вересня у Телеграм-каналі опублікували інформацію про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ українських військовослужбовців на Торецькому напрямку. У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися росіяни. Окупанти поклали їх обличчям на землю і майже одразу розстріляли у спину.