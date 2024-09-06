Получить медицинскую помощь в Покровске становится все труднее: линия фронта меняется

Фото: Юлия Трофимова, «Врачей без границ» (MSF)

Последней гражданской больнице Покровского района пришлось перевести в другое место весь персонал, медицинское оборудование и материалы. Ранее в заведении оказывали неотложную и специализированную помощь раненым, в том числе и во время массовых поступлений пациентов.



«Наша медицинская команда поддерживала отделение неотложной помощи больницы и реанимацию. Мы видели, как медработники паковали оборудование, чтобы спасти его и транспортировать в безопасные места. Пациенты уже были эвакуированы», — отметил главный координатор по чрезвычайным ситуациям «Врачей без границ» в Украине Кристофер Стоукс.

По его словам, автомобили скорой помощи «Врачей без границ» продолжают работать в Покровске и прилегающих районах, чтобы поддержать систему здравоохранения, перевозя пациентов и осуществляя экстренную медицинскую эвакуацию.



В течение августа скорые выполнили 320 медицинских эвакуаций из Покровска, 55% из них были в реанимобилях.



Ранее мы писали, что украинским военным удалось остановить российское наступление на Покровском направлении.