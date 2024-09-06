Отримати медичну допомогу у Покровську стає все важче: лінія фронту змінюється

Фото: Юлія Трофімова, «Лікарів без кордонів» (MSF)

Останню цивільну лікарню Покровського району довелося перевести в інше місце весь персонал, медичне обладнання та матеріали. Раніше у закладі надавали невідкладну та спеціалізовану допомогу пораненим, у тому числі під час масових надходжень пацієнтів.



«Наша медична команда підтримувала відділення невідкладної допомоги лікарні та реанімацію. Ми бачили, як медпрацівники пакували обладнання, щоб врятувати його та транспортувати у безпечні місця. Пацієнтів уже було евакуйовано», — зазначив головний координатор з надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» в Україні Крістофер Стоукс.

За його словами, автомобілі швидкої допомоги «Лікарів без кордонів» продовжують працювати в Покровську та прилеглих районах, щоб підтримати систему охорони здоров'я, перевозячи пацієнтів та здійснюючи екстрену медичну евакуацію.



Протягом серпня швидкі виконали 320 медичних евакуацій з Покровська, 55% з них були у реанімобілях.



Раніше ми писали, що українським військовим вдалося зупинити російський наступ на Покровському напрямі.