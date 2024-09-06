Игорь Гиркин выходит из колонии и отправляется на войну в Украину — росСМИ

Гиркина выпустили из колонии. Он едет едет воевать в Украину. Фото: SHOT/Telegram

Бывший «министр обороны» группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) отправляется на войну в Украину. Его выпустили из колонии. Об этом сегодня сообщает прокремлевский телеграм-канал SHOT.



По данным канала, адвокатам Гиркина удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. В итоге ему заменили лишение свободы на службу в зоне военных действий в Украине. Фактически этот вопрос уже решен, остался лишь ряд формальностей.



Обновлено. Жена Гиркина Мирослава Регинская заявила, что информация о том, что он выходит из колонии и отправляется на войну с Украиной, не соответствует действительности и является фейком.



Напомним, в январе этого года «экс-министр обороны ДНР» получил четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание Гиркин отбывает в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области РФ.