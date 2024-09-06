Ігор Гіркін виходить із колонії і вирушає на війну в Україну — росЗМІ

Гіркіна випустили із колонії. Він їде воювати в Україну. Фото: SHOT/Telegram

Колишній «міністр оборони» угрупування «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) вирушає на війну до України. Його випустили із колонії. Про це сьогодні повідомляє прокремлівський телеграм-канал SHOT.



За даними каналу, адвокатам Гіркіна вдалося домогтися відповідного дозволу всіх профільних відомств. У результаті йому замінили позбавлення волі на службу у зоні воєнних дій в Україні. Фактично це питання вже вирішено, залишилася лише низка формальностей.



Оновлено. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська заявила, що інформація про те, що він виходить із колонії і вирушає на війну з Україною, не відповідає дійсності і є фейком.



Нагадаємо, у січні цього року «ексміністр оборони ДНР» отримав чотири роки колонії за заклики до здійснення екстремістської діяльності. Покарання Гіркін відбуває у колонії міста Кірово-Чепецька Кіровської області РФ.