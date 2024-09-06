Жена Гиркина опровергла его выход из колонии и решение воевать в Украине

Жена Игорь Гиркина Мирослава Регинская опровергла информацию о том, что её муж, Игорь Гиркин, выходит из колонии и отправляется воевать в Украину.

На своей странице в телеграм она заявила, что «информацию о том, что он выходит из колонии и отправляется на войну с Украиной не соответствует действительности и является фейком. Защита Гиркина и его семья не располагают такой информацией»,

Регинская отметила, что «экстремистская» статья Гиркина не предполагает возможности отправиться на фронт.

Кроме того, бывший народный депутат Украины Олег Царев, ныне проживающий в России, написал в телеграм, что он связался с Мирославой, супругой Игоря Гиркина.

«Она опровергает появившуюся новость о том, что Игоря отпускают на СВО. Нет такой информации и от адвокатов. Очень сомнительно, чтобы такое решение было принято, и никто из окружения Игоря Стрелкова о нем не знал», — заявил он.

Напомним, ранее прокремлевский телеграм-канал SHOT сообщил, что Игорь Гиркин выходит из колонии и отправляется на войну в Украину.