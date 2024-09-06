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В Украине назначили нового главу Минреинтеграции вместо Верещук

06 сентября 2024, 15:05

В Украине назначили нового главу Минреинтеграции вместо Верещук

Анатолий Стельмах возглавил Минреинтеграцию вместо Верещук. Фото: соцсети Анатолий Стельмах возглавил Минреинтеграцию вместо Верещук. Фото: соцсети

В пятницу, 6 сентября, стало известно, кто временно возглавит Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. Им стал Анатолий Стельмах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В январе 2022 года Стельмах был назначен на должность заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее главой Минреинтеграции была Ирина Верещук, она занимала этот пост с 2021 года.

Справка

Анатолий Стельмах родился 9 февраля 1978 года во Львове.

Трудовая деятельность:

В 1994-1999 годах — курсант отделения военной подготовки при Государственном университете «Львовская политехника», г. Львов.

В 1999-2005 годах — корреспондент-организатор отдела общественно-политических проблем редакции газеты «Северные военные сведения» Северного ОК, г. Чернигов.

Январь-ноябрь 2004 года — офицер редакционно-издательской группы управления воинской части А-3023, (6 отдельная механизированная бригада) Западное ОК, г. Эль-Кут Республика Ирак.

В 2005-2007 годах — старший офицер пресс-центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, г. Киев.

В 2007-2015 годах — начальник информационной группы Министерства обороны Украины, г. Львов.

С июня 2013 по апрель 2014 — помощник командира отряда (по связям со средствами массовой информации) 18 отдельного вертолетного отряда украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, г. Гома.

В 2015-2018 годах — начальник информационного отделения отдела сбора и обработки информации из регионов Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, г. Львов.

С января 2016 по январь 2017 — помощник командира отряда (по связям со средствами массовой информации), 18 отдельного вертолетного отряда украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

В 2018-2021 годах — заместитель начальника регионального отдела Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, г. Киев.

Апрель-октябрь 2021 года — заместитель начальника агентства - редактор информационной редакции Информационного агентства Министерства обороны Украины, г. Киев.

Октябрь 2021-январь 2022 — начальник Информационного агентства Министерства обороны Украины, г. Киев, воинское звание «полковник запаса», член Национального союза журналистов. 

Ранее мы писали, что 5 сентября Верховная Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.За это решение проголосовали 255 нардепов, против – пять, воздержались – 39.

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