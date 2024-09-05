Верховная Рада уволила Верещук и Кулебу с должностей министров. Как голосовали нардепы

Результат голосования за увольнение Ирины Верещук. Фото: народный депутат Ярослав Железняк

5 сентября Верховная Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За это решение проголосовали 255 нардепов, против – пять, воздержались – 39.

Днем ранее парламент провалил голосование за отставку Верещук.

Сама Верещук подтвердила, что она переходит на должность заместительницы главы Офиса президента.

Также ВРУ уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.

За это решение проголосовали 240 народных депутатов, против – один, воздержались – 45.

Напомним, что в Кабинете министров Украины стартовала «большая перезагрузка».