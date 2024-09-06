В Україні призначили нового голову Мінреінтеграції замість Верещук

Анатолій Стельмах очолив Мінреінтеграцію замість Верещука. Фото: соцмережі

У п'ятницю, 6 вересня, стало відомо, хто тимчасово очолить Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ним став Анатолій Стельмах. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Стельмаха у січні 2022 року було призначено на посаду заступника міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Раніше головою Мінреінтеграції була Ірина Верещук, вона обіймала цю посаду з 2021 року.



Довідка



Анатолій Стельмах народився 9 лютого 1978 року у Львові.

Трудова діяльність:

У 1994-1999 роках – курсант відділення військової підготовки при Державному університеті «Львівська політехніка», м. Львів.

У 1999-2005 роках – кореспондент-організатор відділу громадсько-політичних проблем редакції газети «Північні військові відомості» Північного ОК, м. Чернігів.

Січень-листопад 2004 року – офіцер редакційно-видавничої групи управління військової частини А-3023, (6 окрема механізована бригада) Західне ОК, м. Ель-Кут Республіка Ірак.

У 2005-2007 роках – старший офіцер прес-центру Сухопутних військ Збройних сил України, м. Київ.

У 2007-2015 роках – начальник інформаційної групи Міністерства оборони України, м. Львів.

З червня 2013 по квітень 2014 – помічник командира загону (по зв’язкам із засобами масової інформації) 18 окремого вертолітного загону українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, м. Гома.

У 2015-2018 роках – начальник інформаційного відділення відділу збору та обробки інформації з регіонів Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, м. Львів.

З січня 2016 по січень 2017 – помічник командира загону (зі зв’язків із засобами масової інформації), 18 окремого вертолітного загону українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

У 2018-2021 роках – заступник начальника регіонального відділу Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, м. Київ.

Квітень – жовтень 2021 року – заступник начальника агентства – редактор інформаційної редакції Інформаційного агентства Міністерства оборони України, м. Київ.

Жовтень 2021 – січень 2022 – начальник Інформаційного агентства Міністерства оборони України, м. Київ, військове звання «полковник запасу», член Національної спілки журналістів.



Раніше ми писали, що 5 вересня Верховна Рада повторно розглянула та підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За це рішення проголосували 255 нардепів, проти – п'ять, утрималися – 39.