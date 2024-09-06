Дружина Гіркіна спростувала його вихід із колонії та рішення воювати в Україні

Дружина Ігор Гіркіна Мирослава Регінська спростувала інформацію про те, що її чоловік, Ігор Гіркін, виходить із колонії та вирушає воювати в Україну.

На своїй сторінці в телеграм вона заявила, що «інформацію про те, що він виходить із колонії та вирушає на війну з Україною, не відповідає дійсності і є фейком. Захист Гіркіна і його сім'я не мають такої інформації».

Регінська зазначила, що «екстремістська» стаття Гіркіна не передбачає можливості вирушити на фронт.

Крім того, колишній народний депутат України Олег Царьов, який нині проживає в Росії, написав у телеграм, що він зв'язався з Мирославою, дружиною Ігоря Гіркіна.

«Вона спростовує новину про те, що Ігоря відпускають на СВО. Немає такої інформації і від адвокатів. Дуже сумнівно, щоб таке рішення було ухвалено, і ніхто з оточення Ігоря Стрєлкова про нього не знав», — заявив він.

Нагадаємо, раніше прокремлівський телеграм-канал SHOT повідомив, що Ігор Гіркін виходить із колонії та вирушає на війну в Україну.