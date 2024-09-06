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Россияне систематически расстреливают украинских военнопленных: количество казней возросло – CNN

06 сентября 2024, 16:17

Россияне систематически расстреливают украинских военнопленных: количество казней возросло – CNN

Пленные украинские военные перед расстрелом. Фото: CNN Пленные украинские военные перед расстрелом. Фото: CNN

Журналисты CNN получили эксклюзивное видео, снятое во время боев в конце августа вблизи города Покровск Донецкой области. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

На кадрах можно увидеть очевидную казнь российскими войсками трех сдавшихся украинских бойцов после того, как их траншею захватили. Этот инцидент является частью схемы очевидных казней, темпы которых в этом году выросли. Источники в украинской разведке предоставили CNN список из 15 случаев расстрелов с ноября 2023 года, большинство из которых подтверждены видео и аудио с беспилотников.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что его ведомство расследует 28 таких инцидентов с начала войны, в которых в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.

«Кадры из Покровского направления, похоже, отражают неумолимую жестокую тактику российских военных, продолжающих продвигаться на востоке Украины», – отметили в CNN.

Украинские прокуроры сообщили, что считают эти убийства военными преступлениями и частью организованной политики Кремля. Костин заявил, что такие преступления были совершены в разных областях Украины разными подразделениями, что дает Киеву возможность утверждать, что такая политика может быть отнесена к преступлениям против человечности.

«Эта политика организована Кремлем. Это приказ конкретных командиров», – сказал генпрокурор.

Украинский чиновник, предоставивший видеосъемку с беспилотника в районе Покровска, сказал, что их подразделению известно о многочисленных подобных случаях на передовой, которые не были обнародованы и расследованы.

Также CNN получил еще одно видео из дрона – из Запорожской области. На нем показано, как в мае 2024 года вблизи села Работино российские военные приказали трем украинским солдатам лечь лицом вниз после того, как их блиндаж захватили. Украинская разведка передала CNN аудиозаписи перехваченных приказов российского командира, известного как «Турк», своему подчиненному «Малому» убить пленных. На кадрах видно, как россияне стреляют, когда все трое пленных вышли из окопа и лежали лицом вниз.

Пока Путин является объектом ордера на арест от МУС из-за его участия в схеме принудительной депортации украинских детей в Россию, Киев агрессивно выдвигает претензии по геноциду против Москвы. Генпрокурор Костин предположил, что систематический характер этих казней на поле боя означает, что они могут стать частью более широкого дела о геноциде.

Напомним, что 6 сентября стало известно о том, что российские оккупанты снова расстреляли украинского военнопленного.

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