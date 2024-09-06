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Росіяни систематично розстрілюють українських військовополонених: кількість страт зросла – CNN

06 вересня 2024, 16:17

Росіяни систематично розстрілюють українських військовополонених: кількість страт зросла – CNN

Полонені українські військові перед розстрілом. Фото: CNN Полонені українські військові перед розстрілом. Фото: CNN

Журналісти CNN отримали ексклюзивне відео, зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ Донецької області. Про це повідомив американський телеканал CNN.

На кадрах можна побачити очевидну страту російськими військами трьох українських бійців, що здалися, після того, як їх траншею захопили. Цей інцидент є частиною схеми очевидних страт, темпи яких цього року зросли. Джерела в українській розвідці надали CNN список із 15 випадків розстрілів з листопада 2023 року, більшість з яких підтверджено відео та аудіо з безпілотників.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що його відомство розслідує 28 таких інцидентів з початку війни, в яких загинули 62 українські військовослужбовці.

«Кадри з Покровського напрямку, схоже, відображають невблаганну жорстоку тактику російських військових, які продовжують просуватися на сході України», – зазначили в CNN.

Українські прокурори повідомили, що вважають ці вбивства воєнними злочинами та частиною організованої політики Кремля. Костін заявив, що такі злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами, що дає Києву можливість стверджувати, що таку політику можна віднести до злочинів проти людяності.

«Ця політика організована Кремлем. Це наказ конкретних командирів», – сказав генпрокурор.

Український чиновник, який надав відеозйомку з безпілотника в районі Покровська, сказав, що їхньому підрозділу відомо про численні подібні випадки на передовій, які не були оприлюднені та розслідувані.

Також CNN отримав ще одне відео з дрона із Запорізької області. На ньому показано, як у травні 2024 року поблизу села Роботине російські військові наказали трьом українським солдатам лягти обличчям униз після того, як їхній бліндаж захопили. Українська розвідка передала CNN аудіозаписи перехоплених наказів російського командира, відомого як «Турк», своєму підлеглому «Малому» вбити полонених. На кадрах видно, як росіяни стріляють, коли всі троє полонених вийшли з окопу і лежали обличчям вниз.

Поки Путін є об'єктом ордера на арешт від МКС через його участь у схемі примусової депортації українських дітей до Росії, Київ агресивно висуває претензії щодо геноциду проти Москви. Генпрокурор Костін припустив, що систематичний характер цих страт на полі бою означає, що вони можуть стати частиною ширшої справи про геноцид.

Нагадаємо, що 6 вересня стало відомо про те, що російські окупанти знову розстріляли українського військовополоненого.

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