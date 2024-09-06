«Встали навколішки, тримаючи руки за головою»: військові РФ розстріляли полонених бійців ЗСУ під Покровськом

Полонені бійці ЗСУ перед розстрілом під Покровськом. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

27 серпня російські війська з використанням БПЛА атакували одну з позицій ЗСУ у Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалювального боєприпасу виникла пожежа. Окупанти обійшли палаючу позицію, після чого під час бойового зіткнення один із чотирьох військових ЗСУ отримав поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні та під щільним вогневим контролем росіян, змушені були здатися в полон. Військові вийшли з укриття і стали на коліна, тримаючи руки за головою. Однак російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Подальша доля пораненого бійця уточнюється.

Вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій.

Нагадаємо, кадри розстрілу українських військовополонених опублікував американський телеканал CNN.