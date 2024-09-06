На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек

В результате обстрела Петровского района оккупированного Донецка ранены три женщины и один мужчина. Об этом вечером 6 сентября заявили в группировке «ДНР».



В частном секторе по улице Летней загорелись частный гараж и авто в нем. По улице Войкова в частном секторе есть повреждения застроек. На улице Федьковича в многоквартирном жилом доме разрушена несущая стена в летней кухне, уничтожен автомобиль. В многоквартирных домах на площади Победы повреждено остекление.