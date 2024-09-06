За август в Украине под российскими обстрелами погибли 184 человека

В августе в Украине погибли 184 гражданских лица и 856 получили ранения из-за российских обстрелов. Как отметили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), эти цифры стали вторым самым высоким месячным показателем жертв в 2024 году после июля.



В период с 26 августа нанесли значительный ущерб гражданскому населению Украины: на территории, подконтрольной украинскому правительству, погибли 64 гражданских лица, а 392 получили ранения.



«Хотя большинство жертв среди гражданских лиц произошло на территориях, подконтрольных Украине, ММПЧУ также зафиксировала сообщения о жертвах на территориях под контролем Российской Федерации и на территории Российской Федерации. Например, 4 сентября в результате атаки на рынок в оккупированном Донецке погибли четверо гражданских лиц, в том числе двое детей, и еще семь гражданских лиц получили ранения. По местным сообщениям, в результате атаки 30 августа в Белгороде погибли 5 человек, десятки ранены. ММПЧУ не смогла подтвердить эти данные из Белгорода», -— отметили в Миссии.



В пресс-релизе также отмечается, что в результате российских атак пострадало много детей, есть погибшие. Также нанесены повреждения учебным заведениям.



Атаки, произошедшие с 26 августа, повлекли за собой гибель 6 и ранения 43 детей во время нового учебного года. Например, одна девочка была среди семи погибших во время нападения 4 сентября во Львове, где погибли ее мать, две сестры в возрасте 18 и 21 года, а отец получил ранения. Это нападение также повредило три школы всего через два дня после начала нового учебного года.