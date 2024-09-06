На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей

Внаслідок обстрілу Петрівського району окупованого Донецька поранено трьох жінок та одного чоловіка. Про це увечері 6 вересня заявили в угрупуванні «ДНР».



У приватному секторі на вулиці Літній загорілися гараж та авто у ньому. На вулиці Войкова у приватному секторі є пошкодження забудов. На вулиці Федьковича у багатоквартирному житловому будинку зруйновано стіну в літній кухні, знищено автомобіль. У багатоквартирних будинках на площі Перемоги пошкоджено скління.